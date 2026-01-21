En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması milyonlarca emekliyi memnun etmedi. Özellikle farklı prim günleri ve ödeme tutarlarına rağmen maaşların birbirine yaklaşması, 'adalet' tartışmalarını beraberinden getirdi.

Emekliye seyyanen zam ve bayram ikramiyesi konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak edilirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken kulis bilgileri geldi.

EMEKLİLER ANKARA'NIN BİR NUMARALI GÜNDEMİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda emeklilerin şu anda Ankara ve Meclis gündeminin ilk sırasında yer aldığını söyledi. Karakaş,

"Gerçekten Ankara'nın gündemine, Meclis’in gündemine baktığımız zaman çalışma hayatı ve sosyal güvenlik açısından bir numara emekliler. Özellikle MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘sefalet ücreti’ çıkışı çok büyük yankı uyandırdı" ifadelerini kullandı.

AKP teşkilatları ve milletvekilleri nezdinde de ciddi bir baskı oluştuğunu belirten Karakaş, 20 bin TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının beklentileri karşılamadığını vurguladı. Karakaş’a göre 4 milyon 900 bin kişiye zam yapıldığı ifade edilse de geriye kalan 13–14 milyon emekli bu durumdan memnun değil.

SEYYANEN ZAM KAÇINILMAZ MI?

Seyyanen zam konusunda şu an için net bir adım olmadığını ifade eden Karakaş, bunun uzun vadede kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"Bugün itibarıyla hükümetin verme durumu yok ama önümüzdeki süreçte seyyanen zam mecburen verilmek zorunda kalınacak" diyen Karakaş, 2023 Temmuz ayında memurlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen zammın bugünkü karşılığının 22 bin TL’ye ulaştığını hatırlattı.

Karakaş, bu tutarın emeklilere yansıtılması halinde maaş dengesinin kökten değişeceğine dikkat çekerek,

"Şu anda seyyanen zammın güncel değeri 22 bin TL. Bu emeklilere verildiğinde en düşük emekli maaşı 42 bin TL’nin altına düşmez. Memurların en düşük maaşı da 55 bin TL’yi bulur" dedi.

PRİM-MAAŞ DENGESİZLİĞİ TEPKİ ÇEKİYOR

Emeklilik sistemindeki temel sorunun adalet olduğunu vurgulayan Karakaş, uzun yıllar çalışan ve yüksek prim ödeyenlerle düşük prim ödeyenler arasındaki maaş farkının neredeyse ortadan kalktığını belirtti.

"Çok çalışan, çok prim ödeyen, devlete daha fazla katkı sunanla az prim ödeyen arasında fark kalmadı. Bu çok büyük tepkilere yol açıyor" sözleriyle sistemdeki rahatsızlığa dikkat çekti.

Karakaş ayrıca emekli maaşlarının hesaplanmasında milli gelirin yalnızca yüzde 30’unun dikkate alındığını ifade ederek, "2008 öncesinde milli gelirin %100’ü veriliyordu. Şimdi %30’a düşürüldü. Emekli maaşları bu yüzden düşük" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Zam takvimiyle ilgili de önemli bir parantez açan Karakaş, maaş artışları için temmuz ayından önce bir değişiklik beklemediğini söyledi. Ancak bayram ikramiyeleri konusunda kapıyı açık bıraktı.

"Temmuzdan önce maaşlarla ilgili bir şey olmaz. Ancak emekli bayram ikramiyelerinde önemli bir artış olabilir. Şu anda 5 bin TL konuşuluyor ama sürpriz olabilir" açıklaması, milyonlarca emeklinin beklentisini yeniden artırdı.