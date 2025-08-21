Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun aynı cezaevinde bulunan Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözleri dikkat çekti. Gazeteci Fatih Altaylı İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin adayının Yavaş olduğunu söyledi.
Altaylı, "Ekrem İmamoğlu ile yaptığım röportajda Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a övgüleri, CHP'nin adayı olarak Yavaş'ı desteklediği şeklinde algılandı." dedi.
Altaylı şunları kaydetti:
Burada yeni bir şey yok, İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayıydı.
İmamoğlu olmazsa CHP'nin adayı Yavaş'tır. Mansur Bey'in adaylığı sadece Mansur Başkan'ın isteyip istememesine bağlıdır. Yavaş, 'Adayım' derse CHP'nin adayı olur buna hiç kuşkum yok.