TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok muhalefet lideriyle bir araya gelmesi, siyasetin yeni dönemde nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları alevlendirdi.

En çok dikkat çeken kare ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bulunduğu an oldu.

Korkusuz yazarı Can Coşkun, “Erdoğan büyük olasılıkla yeni anayasa ve yeniden adaylık konularında bir garanti arayışında. CHP olmadan, siyasetin diğer aktörleriyle bir mutabakat zemini oluşturmak istiyor” dedi.

Coşkun, “Fotoğrafta; ittifak ortağı MHP’nin yanı sıra hem DEM Parti hem de eski yol arkadaşları DEVA ve Gelecek Partisi yer alıyor” ifadelerini kullanarak, “Kulisler dopdolu...” sözleriyle dikkat çekici ayrıntılar aktardı.