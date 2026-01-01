Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı enflasyonunu beklentilerin altında açıklamasının ardından gözler 5 Ocak 2026’da duyurulacak aralık ayı verisine çevrildi. İsa Karakaş, Merkez Bankası beklenti anketi ve geçmiş yıllardaki gerçekleşmeleri dikkate alarak aralık enflasyonunda büyük bir sürpriz beklemediğini belirtti. Buna göre aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,70–0,90 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

SGK mevzuatına göre emekli maaşlarının son 6 aylık enflasyon oranının altında artamayacağını hatırlatan Karakaş, temmuz–kasım dönemindeki 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 11,21’e ulaştığını vurguladı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,80–0,90 aralığında gelmesi halinde, refah payı hariç Ocak 2026 emekli zammının yüzde 12,10–12,25 seviyesinde şekillenmesi bekleniyor. Bu tabloda yüzde 12,5’in üzerindeki bir artış ihtimali zayıf görülüyor.

20 BİN LİRA KULİSİ

En düşük emekli maaşı konusunda ise Ankara kulislerinden daha olumlu sinyaller geldiğini aktaran Karakaş, “kök maaş” sorunu yaşayan emekliler için yeni bir düzenlemenin masada olduğunu ifade etti. Asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki farkın açılması nedeniyle, en düşük emekli aylığının 18 bin 948 TL ya da psikolojik eşik olarak görülen 20 bin TL seviyesine yükseltilmesinin güçlü bir ihtimal haline geldiği belirtiliyor. Karakaş’a göre nihai tablo, 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.