AKP kulislerinde son günlerde “yeni anayasa referandumu ve olası erken seçim” konuşuluyor.

Mevcut anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasına izin vermiyor.

Ancak referandumla maddenin değişmesi ya da erken seçim kararı alınması halinde Erdoğan’ın yeniden adaylığı mümkün hale geliyor.

ŞAMİL TAYYAR’DAN DİKKAT ÇEKEN TAKVİM

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “2026 sonbaharında yeni anayasa referandumu yapılabilir, bu da 2027 sonbaharında erken seçimin önünü açar” diyerek olası takvimi açıkladı.

ERDOĞAN’DAN “ERKEN SEÇİM YOK” MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Meclis’in açılışında, “Milletimiz bize 5 yıllık yetki verdi, bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız” sözleriyle erken seçim tartışmalarını kapatmıştı. Ancak parti içi yorumlar, bu ifadenin “bugünün koşullarına” göre söylendiğini belirtiyor.

REFERANDUM SONUCU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

AKP kaynaklarına göre, referandumdan güçlü bir “evet” çıkması iktidara moral üstünlüğü kazandırabilir ve seçimlerin 2027’ye çekilmesi gündeme gelebilir.

Bazı partililer 2028’e kadar beklemenin yorgunluk yaratacağını, ekonomik toparlanma ve anayasa değişikliği ivmesinin erken seçim için uygun ortam sağlayabileceğini savunuyor.

“SİYASETİN YENİDEN DİZAYNI”

Partide ayrıca yeni anayasanın sadece hukuki değil, siyasi bir dizayn anlamına geldiği görüşü hâkim. MHP’nin referandumda takınacağı tutumun da erken seçim olasılığını belirleyeceği ifade ediliyor.

Bir AKP’li kaynak, “Cumhurbaşkanı süreci kendi takvimiyle yürütmek istiyor ama tabanda farklı beklentiler var. 2026’da referandum olursa, 2027’de sandık sürpriz olmaz” dedi.