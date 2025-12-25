AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırması- Aralık 2025 anketini kamuoyu ile paylaştı.18-23 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan anketin güven aralığı yüzde 95 olarak belirlenirken; hata payı +- yüzde 2,19 olarak hesaplandı.

AKP VE CHP BİREBİR AYNI ÇIKTI

Katılımcılara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken kararsızlar dağıtılmadan önce CHP diyenlerin de AKP diyenlerin oranı da yüzde 25 olarak ölçüldü.

Kararsız seçmen oranı yüzde 19,6 olarak belirlenirken diğer partilerin oy oranı şöyle sıralandı:

DEM yüzde 7,2

İYİ Parti yüzde 6,6

MHP yüzde 5,2

Zafer yüzde 3,7

A Parti yüzde 3,4

YRP yüzde 1,7

Diğer yüzde 2,6

İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE, MHP BARAJ ALTI

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP ve AKP'nin oy oranı yüzde 31,1 olduğu görüldü.

DEM diyenlerin oranı yüzde 9,0 olurken İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 8,2 oldu.

MHP diyenlerin oranı yüzde 6,5 olurken diğer partiler şöyle sıralandı:

Zafer yüzde 4,6

A Parti yüzde 4,2

YRP yüzde 2,1

Diğer yüzde 3,2

Ankette ayrıca partilerin oy trendi de paylaşıldı.

AKP YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

AKP 2025 yılının Ocak ayında yüzde 29,3 seviyesindeyken Aralık 2025 anketinde şimdiye kadarki en yüksek oy oranına yüzde 31,1 ile ulaştı. 2025 yılı ortalaması ise yüzde 30,2 oldu.

MHP 1 YILDA 3 PUAN ERİDİ

MHP ise 2025 yılının Ocak ayında yüzde 9,5 düzeyindeyken Kasım ayında 2025 yılının en düşük oy oranı olan 6,1 seviyesine geriledi. MHP'nin oy oranı Aralık ayında ise yüzde 6,5 olarak ölçüldü. 2025 yılı ortalaması ise yüzde 8,1 oldu.

CHP'NİN 2025 YILI ORTALAMASI YÜZDE 31,8

CHP 2025 yılının Ocak ayında yüzde 29,1 seviyesindeyken, Nisan ayında yüzde 35 oy oranına ulaşmıştı.

Aralık ayı anketinde ise bu oran yüzde 31,1 olarak hesaplandı. CHP'nin 2025 yılı ortalaması ise yüzde 31,8 seviyesinde ölçüldü.

İYİ PARTİ 8,2'YE ÇIKTI

İYİ Parti 2025 yılına yüzde 7 seviyesinde başlarken Nisan ayında 6,6 ile en düşük seviyesine geriledi. 2025 Aralık anketinde ise yüzde 8,2 seviyesine yükseldi. 2025 yılı ortalaması ise yüzde 7,1 oldu.