Son günlerde basın ve sosyal medyada “Genel Sağlık Sigortası affı geliyor, devlet milyarlarca liralık alacaktan vazgeçiyor” iddiaları gündemde yerini aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ortada gerçek anlamda bir af bulunmadığını belirterek kamuoyundaki yanlış algıya dikkat çekti.

“BU BİR AF DEĞİL, ZAMAN AŞIMI”

Karakaş, Genel Sağlık Sigortası borçlarına ilişkin sürecin hukuki bir zaman aşımıyla ilgili olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası borçları için söz konusu olan durum, 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasıdır. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesinin hukuki bir dayanağı kalmıyor. Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor.”

Bu nedenle kamuoyunda “af” olarak yorumlanan durumun, aslında mevzuattan kaynaklanan bir zaman aşımı süreci olduğu ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

kendi Youtube kanalında meclis gündemindeki düzenlemelere de değinen Karakaş, emekliler açısından dikkat çeken bir kanun teklifinin bulunduğunu belirtti. Buna göre en düşük emekli maaşının asgari ücretin altına düşmemesi hedefleniyor.

Karakaş konuya ilişkin değerlendirmesinde,

“Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MEMURLARA DOĞUM İZNİ VE SOSYAL YARDIM DÜZENLEMELERİ

Memurlarla ilgili gündemde olan teklifleri de aktaran Karakaş, doğum izni sürelerinin 32 haftaya çıkarılmasını öngören bir düzenlemenin Meclis’te bulunduğunu söyledi.

Ayrıca memurlar ve sözleşmeli personel için her yıl ocak ayında 15 bin TL giyecek yardımı verilmesini içeren bir teklifin de masada olduğunu belirten Karakaş, şu bilgileri paylaştı:

“Ayrıca memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlara yılda dört kez 5’er bin TL yakacak yardımı yapılmasını içeren bir teklif de mevcut. Bu düzenlemeler hayata geçerse, ilgili kesimler açısından ciddi bir rahatlama sağlanabilir.”

MUHTARLARA İKRAMİYE VE BEKÇİLERE DÜZENLEME

Karakaş, Meclis’te görüşülmesi beklenen diğer başlıklara da değinerek sözleşmeli er ve erler ile çarşı ve mahalle bekçilerinin sözleşme sürelerinin uzatılmasına yönelik tekliflerin bulunduğunu aktardı.

Ayrıca muhtar ödenekleri ve sosyal güvenlik mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirten Karakaş, muhtarlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesini amaçlayan bir teklifin de bulunduğunu söyledi.

YENİ TORBA KANUN BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Hükümet kanadındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Karakaş, önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun beklentisinin arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun gelmesi bekleniyor. Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli maaşıyla ilgili bir artış yapılması beklentisi öne çıkıyor.”

Torba kanunun Meclis’e sunulması halinde, emekli ve memurları ilgilendiren başlıkların netleşmesi bekleniyor.

