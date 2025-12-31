Milyonlarca emekli, Temmuz 2025’te aldıkları maaş zammının ardından 2026 yılı için yeni artışı bekliyor. Kritik tarih ise 5 Ocak 2026. TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı netleşmiş olacak.

Bu süreçte Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ocak 2026’da emeklilerin hesaplarına yansıyacak zam oranına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

“ARALIK ENFLASYONU %1’İN ALTINDA GELEBİLİR”

TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verisinde sürpriz beklemediğini dile getiren Karakaş, beklentisini şu sözlerle açıkladı:

"2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.

Önceki yıllara ait veriler üzerinden yaptığı analizlere de dikkat çeken Karakaş, şunları söyledi:

"Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacaktır" şeklinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Karakaş, SGK mevzuatına göre emekli maaş artışlarının son 6 aylık enflasyon oranının altında olamayacağını da özellikle vurguladı.

İLK ALTI AYLIK ZAM ŞİMDİDEN GARANTİ

Temmuz-Kasım dönemine ilişkin kümülatif artış oranının netleştiğini belirten Karakaş, emekliler için şu bilgiyi paylaştı:

"Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış %11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi 'sıfır' bile gelse bu zammı cebine koydu" dedi.

Aralık ayı enflasyonuna dair beklentilerini de rakamlarla ortaya koyan Karakaş, "%0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre; %12,10-12,25 aralığında bir zam söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE “SIFIR ZAM” RİSKİ ORTADAN KALKTI MI?

Kök maaşı düşük olan emeklilerin durumuna da değinen Karakaş, özellikle 15 bin TL ve altında kök maaşı bulunanlar için önemli bir uyarıda bulundu.

“Özellikle kök maaşı 15.000 TL ve altında olan emekliler, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebilir” diyen Karakaş, bu senaryonun Ankara’dan aldığı kulis bilgileri doğrultusunda artık gündemden çıktığını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL’YE Mİ ÇEKİLECEK?

En düşük emekli maaşına ilişkin beklentilerin de arttığını belirten Karakaş, psikolojik sınır olarak görülen rakama dikkat çekti.

Karakaş, en düşük emekli maaşının 20 bin TL’nin altına düşmemesi yönünde değerlendirmelerin Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandığını aktardı.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise tablo çok daha sınırlı görünüyor. Ekonomi yönetiminin mevcut politikalarına dikkat çeken Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için seyyanen zam gündemde yok, refah payı için henüz yeşil ışık yakılmış değil" dedi.

Karakaş, mevcut tabloda tek somut beklentinin yasal bir düzenleme olduğunun altını çizdi. Uzman isim, en düşük emekli maaşının şu an yaklaşık 16.881 TL civarında baz alınan tutar üzerinden hesaplandığını belirterek, bu rakamın 18 bin 948 TL ya da 20 bin TL seviyesine çıkarılmasının en güçlü ihtimal olduğunu ifade etti.

Ocak 2026 zammı öncesi tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisine ve Meclis’ten çıkabilecek olası düzenlemelere çevrilmiş durumda.