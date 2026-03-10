Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde halka açık şekilde tüm vatandaşlara Millet Kütüphanesinde ücretsiz iftar yemeği veriliyor. “Külliyede Ramazan” etkinlikleri kapsamında Sarayda kayıt yaptırmaya gerek olmadan her gün 12.00- 18.00 arası giriş yapılabiliyor. Etkinlikler kapsamında çocuk filmleri, çocuk oyunları, çizgi filmler, ramazanla ilgili söyleşi ve sergiler, namaz öncesi konuşmalar düzenleniyor. Ardından iftar için kumanya dağıtılıyor.

İftarını Sarayda açan bir vatandaş “Ankara’nın en lüks yerinde iftar” diye çektiği videoda o gün dağıtılan yemeği paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı aşçılarının hazırladığı yemekte, ekmek arası et kavurma, revani, ayran, hurma, çorba ve meyve yer alıyor. Yemek için yaklaşık bir saat sıra bekleyen vatandaş lezzetin de çok iyi olduğunu belirtti.

Bir öğrenci de Millet Kütüphanesi’ndeki iftar kumanyasını paylaştı. Öğrencinin gittiği günde ise menüde tavuk sote, meyve suyu, güllaç, çorba, elma vardı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da sosyal medya hesabından 1 Mart’ta Külliye içindeki etkinlikleri ve yemek için sıraya giren vatandaşları paylaştı.

