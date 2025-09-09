Suriye iç savaşının sonlanması ve Türkiye'de yıllarca bir terör örgütü olarak kabul edilen Heyet Tahrir El Şam'ı (HTŞ) yöneten Ahmet el Şaraa'nın yönetime gelmesi, Türkiye'de özellikle AKP'li çevrelerce çok kutlanmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın bizzat Şaraa'yı ziyaret etmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şaraa ile Şam'a karşı çay içmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şaraa'yı "kardeşim" diyerek selamlamıştı.

Avrupa'nın da mülteci soruna bir çözüm olarak gördüğü ve Türkiye'nin yeniden inşasında sorumluluk aldığı yeni Suriye, Orta Doğu için yeni bir başlangıç olarak kabul edilmişti.

Ancak Suriye projesi, Türkiye'nin istediği gibi şekillenmiyor. İsrail'in sürekli saldırıları, ABD'nin kim zaman duyarsız kimi zaman karşıt tavrı ve Şaraa yönetiminin Suriye'de birliği sağlamakta başarısız olması, hükümetin büyük bir dikkatle yönetmeye çalıştığı Suriye sürecini sekteye uğratıyor.

SURİYE PARÇA PARÇA

İsrail uçakları, akşam boyunca Humus ve Hama şehirlerini bombaladı, buradaki askeri depoları hedef aldı. Alçaktan uçan İsrail uçaklarının sesleri, Şam'da ses bombası etkisi yarattı. İsrail saldırı rejim değişiminin başından beri kısa aralıklarla devam ediyor.

Ancak İsrail yeni Suriye hükümetine verdiği en büyük hasar bunlar değil. 11 Temmuz'da başlayan, Dürzi milisler ve Arap Bedevi aşiretleri arasında patlak veren çatışmalarda Dürzilere askeri destek vermiş ve Dürzi milislerin Suriye'nin güneyinde fiilen özerk bir yapı kurmasının temellerini atmıştı.

Bu esnada YPG'ye bağlı Suriye Demoktratik Güçleri (SDG), Suriye'nin güneyinde kontrol ettiği bölgelerle birlikte Şam yönetimine tamamıyla katılmayı kabul etti. Ancak bu karar, hala uygulanamadı.

Yeni Suriye hükümetinin islamcı yapısı ve SDG'nin Dürzi milislerin fiilen özerklik kazanmasından aldığı moral, örgütün ayak sürümesine yol açıyor. Üniter bir devlet olması planlanan Suriye her geçen gün daha da bölünüyor.

Bunun üzerine Mesud Barzani'nin, SDG'ye Arap aşiretleri tarafından yapılacak bir saldırı durumunda harekete geçeceğini ifade etmesi, SDG'nin şu anki yavaşlatma planını uygulamaya devam edeceğini garantiledi.

BATI DA SIKILDI

Türkiye'nin Suriye macerasına olan Batı desteği de sönmekte. Avrupa'nın başta büyük ilgi gösterdiği yeni Suriye hükümetine olan tavrı, kendisini sessiz bir durgunluğa bıraktı.

Bu esnada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dürzi milislerle olan çatışmalar boyunca yaşanan katliamlardan sorumlu olan, Suriye hükümetine bağlı kişilerin sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu esnada ABD'nin koşulsuz desteğine sahip İsrail'in de Suriye'yi bölmek istediğini açıkça ifade etmesi, Suriye Geçici Hükümeti üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

BUGÜN SURİYE, YARIN TÜRKİYE

Dürzilerin ayrılıkçı tavrı ve SDG'nin Şam'a katılmayı olabildiğince geciktirmesi, Türkiye'nin içinde de bir sorun haline gelebilir.

Yeni çözüm süreci boyunca atılan adımlar, Türkiye'nin askeri ve siyasi üstünlüğü üzerine kurulmuş ve PKK'nın 30 yıldır sürdürdüğü terör operasyonlarına devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle atılmıştı.

Ancak çatı örgüt KCK'nın Suriye ve Irak'ta yeniden toparlanması ve Türkiye'nin güney doğu sınırında faaliyetlerine devam etmesi, bu duruma ters düşüyor. Suriye'nin bölünmesi, Türkiye'yi eskisi kadar uzun bir teröre karşı savaş dönemine sürükleyebilir.