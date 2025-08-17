Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve komutanlıkları aynı çatı altında toplayacak olan “Ayyıldız Projesi” 4 yıl önce gündeme geldi. Projeyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da yapan iş insanı Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding üstlendi.

BEDELİ BİLİNMİYOR

“2 yılda bitecek” denilen tesisler 4 yıldır bitmedi. Hizmete açılması için yeni tarih 2026 olarak belirlendi. Projenin ihale bedeli de açıklanmadı. CİMER’e yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. Proje bitince şehir merkezindeki ender yeşil alanlar üzerinde bulunan MSB ile Genelkurmay ve Kara- Hava- Deniz kuvvetleri komutanlıkları Etimesgut’taki yerleşkeye taşınacak. Mevcut bina ve kıymetli araziler boşalacak.

İSTANBUL ÖRNEĞİ

Bu durum, rant kaygısını gündeme getirdi ve geçmişte yaşananları hatırlattı. Daha önce de boşaltılan askeri araziler için “Yeşil alan olacak” sözü verildi ancak tümü imara açılıp AVM ve rezidanslar yapıldı. İstanbul Başakşehir’deki Ahmet Öztürk Kışlası bunlardan biri. Kışlanın yerinde şimdi 5 bin 325 konutluk “Damla Kent” projesi yükseliyor.

Yankı Bağcıoğlu

‘BU ARAZILERI KORUYUN’

CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, iktidara “Lüks projelere milyarlar aktarılırken, stratejik önemdeki Ayyıldız Karargahı neden tamamlanmadı?” diye sordu ve rant kaygısını şu sözlerle dile getirdi: “Proje bittiğinde, mevcut komutanlık bina ve arsaları ne olacak? Korunacak mı, yoksa ranta mı açılacak? Daha önce de birçok askeri alana rant için lüks konutlar yapıldı, deprem toplanma bölgeleri bile yok edildi. Bu durum ulusal güvenlik ve kamu sağlığını da tehdit ediyor.”

HEDEF NATO ZİRVESİ

12 milyon 620 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen hilal ve yıldız biçimindeki projeyle ilgili MSB yetkilileri ise kaba inşaatın büyük oranda bittiğini, açılışın 2026’da yapılacağını bildirdi. Yerleşkenin tamamlanırsa Temmuz 2026’da NATO liderler zirvesine de ev sahipliği yapacak.

Anıtkabir’in yanı başında

Etimesgut’taki Ayyıldız Projesi devreye girince, şehrin en kıymetli bölgesinde bulunan komutanlıklardan boşalacak arazilerin nasıl değerlendirileceği tartışma konusu oldu.

Bina ve arazileri, Ankara’nın Bakanlıklar semtinde ve TBMM’nin karşısında bulunuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise Anıtkabir yakınındaki büyük bir arazide yer alıyor.

Hatırlı müteahhit Ilıcak

Ayyıldız Projesi’ni daha önce Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı ve Marmaris Okluk’taki yazlık sarayı da inşa eden Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans’a bağlı REC firması yapıyor. Rönesans, 20 yıl süreyle işleteceği Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir bölümü ihalesini aldı. Çam Sakura Şehir Hastanesi’ni de 1.2 milyar dolara yaptı. Bursa, Elazığ, Gaziantep, Adana ve Yozgat şehir hastaneleri ihaleleri de Rönesans’a gitti. 29 milyar 772 milyon liraya mal olacak Ankara Adalet Sarayı’nı da Rönesans yapıyor. Rönesans ve REC’in aldığı Yargıtay binası için 2017’de 1.6 milyar lira, Cerrahpaşa Hastanesi üst yapım işi için de 2 milyar 60 milyon lira ödendi.