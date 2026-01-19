Ankara'nın tanınan iş insanlarından Zeki Taşdemir'in miras davasında emsal bir karar çıktı. 'Kız çocuğu' olduğu gerekçesiyle mirastan mahrum bırakılan Medine Akdemir miras oyununu bozdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Akdemir, babasına ait çok sayıda taşınmazın ve akaryakıt istasyonunun şüpheli bir şekilde el değiştirdiğini fark etti.

Mahkeme, Zeki Taşdemir'in sağlığında mal varlığını önce üçüncü şahıslara devrettiğini, bu kişilerin ise kısa süre sonra malları Taşdemir'in oğulları İrfan ve Fethi Taşdemir'e devrettiğini saptadı.

Zeki Taşdemir'in kız kardeşi Kezban Tamer, verdiği ifadede, Zeki Taşdemir'in mallarını "kız çocuğuna vermemek için bölüştürdüğünü" söyledi.

500 MİLYONLUK BİR DAVA DAHA KAPIDA

Mahkeme kararıyla birlikte birden fazla taşınmazda davalılar adına olan tapu kayıtları iptal edildi. Taşınmazların 1/3 hissesi Medine Akdemir adına tescil edilirken, kalan hisseler davalılarda bırakıldı.Medine Akdemir, bu kararın ardından akaryakıt istasyonuyla ilgili ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki akaryakıt istasyonuna ilişkin yargı sürecinin önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor.