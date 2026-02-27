DEM Parti'nin paylaştığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı, Ankara'da tepkileri de beraberinde getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Alacağımız ders yok" çıkışının dışında bazı Muhalif partili isim Sözcü TV'ye konuştu. AKP ve MHP'li isimlerden ise henüz açıklama gelmedi.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Öcalan'ın mesajının Ankara kulislerindeki yankılarını aktardı.

Aslı Kurtuluş Mutlu'nun aktardıklarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Selçuk Özdağ, “Silah dönemi bitti” denildiğini ancak silahlı dönemin yarattığı kötülüklere dair hiçbir atıf yapılmadığını ifade ediyor. “Mücadele” kelimesinin parti olarak kendilerini kafa karışıklığına sürüklediğini belirtiyor. Silahın çıkmaz bir sokak olduğunun açıkça söylenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca ne parti adına ne de şahsi olarak herhangi bir pişmanlık ifadesi görmediğini dile getiriyor. KCK/SDG konusuna bakıldığında ise yapılan çağrının daha çok kendi tabanına hitap ettiğini ve o kesimin de sürece hazır olmadığını gösterdiğini savunuyor. Bu nedenle bu çağrının samimi bir amaçla yapılmadığını düşündüklerini, zamanın ruhunun iyi okunamadığını söylüyor.

DEVA Partisi cephesinde ise, 50 kişilik komisyonda yer alan Mehmet Emin Ekmen, metnin pozitif bir dille kaleme alındığını belirtiyor. Anayasal vatandaşlık konusunda ortalama ve dengeli bir dil kullanıldığını ifade ediyor. Tartışmaların “statü” ve “umut hakkı” başlıklarında yoğunlaştığını hatırlatıyor. Son dönemde sıkça gündeme gelen bu konulara metinde özellikle girilmediğini, Öcalan’ın statü ve umut hakkı tartışmalarından uzak durduğunu ve süreci sürdürme kararlılığı mesajı verdiğini söylüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise kendi kurulları arasında bir toplantı yapacağı ve bu toplantının ardından bir açıklama yapmasının beklendiği belirtiliyor. CHP’li komisyon üyesi Murat Bakan, yaptığı açıklamada Öcalan’ın vatandaşlık üzerinden kurduğu bazı cümlelerden rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

MHP ve AK Parti’nin üst düzey yöneticilerinden ise henüz bir açıklama gelmiş değil. Cumhur İttifakı’nın sessizliği dikkat çekiyor. Devlet Bahçeli daha önce KCK’ya yönelik bir çağrı yapılması gerektiğini dile getirmiş, Meclis komisyonunda da “umut hakkı” konusunun daha belirgin şekilde gündeme geldiği görülmüştü. Ancak şu ana kadar somut bir açıklama ya da net bir adım bulunmuyor; ifadeler daha çok soyut düzeyde kalıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden somut bir adım atılması beklentisi Ankara’da en çok tartışılan başlıklardan biri. Açıklama, Ankara kulislerinde beklentinin altında kalan bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Çünkü ortak bir rapor hazırlandı ve Genel Kurul sürecine gelindi; artık yasal bir süreç söz konusu. DEM Parti ise ısrarla somut adım çağrısı yapıyor. Hem Devlet Bahçeli’nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de diğer siyasi parti temsilcilerinin açıklamaları olmuştu. Ancak ikinci aşamada nasıl bir mesaj verileceği merak edilirken, yapılan bu açıklamanın Ankara’da beklenen etkiyi yaratmadığı ifade ediliyor."