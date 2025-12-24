Sosyal medyada ünlenen Ukraynalı İzabel gerçek adıyla Anastasias, 1 buçuk yıl önce pavyonda tanıştığı 26 yaşındaki Mustafa Kocagöz'den çocuk dünyaya getirdi.

Ancak bir süre sonra anlaşamayan çift ayrıldı.

'ÇOÇUĞUMUN MAMASINA UYUŞTURUCU KARIŞTIRIYOR'

Çocuğun, annesi Anastasias'ta kalmasına itiraz eden baba Mustafa Kocagöz, "Çocuğum gerçekten korunmaya muhtaç. Çocuğum pavyon odasında kalıyor. Kadın evde uyuşturucu kullanıyor. Mamasına uyuşturucu karıştırıp yediriyor. Bastım evi çekmecelerden çıktı. Telefonla çektim" ifadelerini kullandı.

'BENİ DÖVDÜ, 3 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDIM'

Uyuşturucu iddialarını reddeden Anastasias ise Show TV'ye konuştu:

"Çocuk nerede onun babası? Çocuk Ukrayna vatandaşı, çocuk benim soy ismimi taşıyor. 5 aylık hamileydim. Beni pavyonlarda çalıştırıyordu. Doğum parası kazanıyordum. Çok dövdü beni, resimler var. Şikayetçi oldum, 3 kere uzaklaştırma aldım. Adamdan ayrıldım beni rahat bırakmıyor. Adam silah satıyor. Adama kan testi yapsınlar, kendisi madde kullanıyor" diye konuştu.