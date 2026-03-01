Güvenlik ve diplomasi kaynakları, Ankara'nın gerilimin derhal sonlandırılması yönünde aktif çaba sarf ettiğini belirtirken, üç kritik önceliğe odaklandığını vurguladı.

BÖLGESEL ÇATIŞMA DERİNLEŞİYOR

ABD destekli İsrail güçleri, Tahran başta olmak üzere İran'ın çok sayıda kentinde belirlenen hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından İran, İsrail'i ve bölgedeki Amerikan üslerini füzelerle hedef aldı.

ANKARA'NIN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ

Türkiye, bölgedeki askeri tırmanmayı endişeyle izlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekişyan ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Kaynaklar, Türkiye'nin çatışmada tarafsız kaldığını ve askeri tırmanmayı önlemeye çalıştığını kaydetti.



Güvenlik ve diplomasi kaynakları, "Telafisi uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlığa yol açabilecek bu çatışmanın daha fazla yayılmadan sona ermesi arzu ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ TEMEL ÖNCELİK

Ankara'nın gündemindeki öncelikler arasında ateşkesin bir an önce sağlanması ve sivil kayıpların önlenmesi ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin güney sınırlarının tehditlerden korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilirken, bölgedeki Türk vatandaşları için de kapsamlı güvenlik tedbirlerinin uygulandığı açıklandı.