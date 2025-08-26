Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinin karşısındaki Resulayn kasabasından Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan Suriye uyruklu Cihan Newaf, Ali Souleyman Sino, Ahmaad Sinan Ömer hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK ile PYD arasındaki organik bağ somut olarak yer aldı. Bu örgütün Suriye ve Türkiye bağlantılı tüm faaliyetlerine de ayrıntılı biçimde yer verildi. İddianamede, PYD’nin nasıl, ne şekilde, Türkiye için oluşturacak bir tehdit olduğuna iddianamede yer verildi. İstihbarat raporlarındaki bilgilere de yer verilen iddianamede şu tespitler yer aldı.

PYD, KCK SİSTEMATİĞİNİN BİR PROTOTİPİDİR

Terör örgütü tarafından Rojava diye adlandırılan Türkiye sınırına yakın Suriye’nin kuzeydoğusunda 1 milyon Kürt bulunurken, terör örgütü PKK buradaki Kürtlerden kızlı erkekli elemanı sözde zorunlu seferberlik adı altında dağ kadrosuna kazandırdı. Terör örgütü temel strateji olarak çatı örgütlenme modeli biçiminde yapılandı. KCK sistematiğinin bir prototipi olarak şekillendirmeye çalışılan, terör örgütünün nihai amacı Bağımsız Birleşik Kürdistan’ı hayata geçirmek için her bir ülkeyi farklı bir “parça örgütlenmesi” olarak benimsedi.

PYD GENEL SORUMLUSU PKK’NIN GENEL SORUMLUSU

Türkiye’de PKK, Suriye’de PYD-YPG-, İran’da PJAK-HRK, Irak’ta PÇDK adlarıyla bir konfederal sistemin oluşması için silahlı terör faaliyetlerinde bulundu. Bu 4 ülkedeki yapılanmalar doğrudan KCK tarafından sevk ve idare edildi. YPG ve SDG’nin Suriye’deki genel sorumlusu olan Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin. Şahin Cilo kod adıyla Türkiye toprakları içinde Hakkari Şemdinli, Derecik, Yüksekova, Çukura kırsalında en kanlı karakol saldırılarının planlaması yaptı ve bizzat emrini verdi. Suriye’ye geçmeden önce Kandil’de PKK’nın silahlı kolu HPG’nin sözde Komuta Konseyi üyesiydi. Suriye’deki üst düzey PYD’liler telsiz kullanmıyor. Suriye’ye ait GSM operatörleri devre dışı kaldığı için Türkiye’ye ait operatörlere ait telefon hatlarını kullanıyor.

ESAD’IN KARAKOLLARI EĞİTİM KAMPI OLDU

Örgütsel faaliyetler hiçbir gizliliğe riayet edilmeden açıkça yapılıyor. Afrin, Ayn El Arab, Resulayn, Kamışlı ve Derik bölgelerinde sözde YPG taburu biçimindeki yapılanmaların, eski Baas rejimine ait Suriye ordusuna bağlı karakol ve kontrol noktalarında barındıkları ve devrik lider Beşar Esad’ın tahsis ettiği karakollarda askeri eğitim aldıkları belirlendi.

Son 2 yılda PKK’nın Irak’taki barınma alanlarına gönderilenlerin önemli bir kısmı Suriye’nin kuzeyindeki PYD kontrolündeki bölgelerden Kuzey Irak’taki terör kamplarına takviye edildi. Gerek Suriye, gerekse Irak’taki kamplarda askeri eğitimini tamamlayan Irak’taki bazı teröristler, PYD içinde faaliyet göstermek üzere tekrar Suriye’ye gönderildi.

HATAY AMANOSLARA TERÖRİSTLERİ PYD GEÇİRİYOR

Geçmiş yıllarda Türkiye içinde özellikle de Ege ve Akdeniz bölgelerinde sansasyonel eylemler yapmak için gerek sınırdan, gerekse havadan radar sistemine yakalanmadan paramotorla Hatay’ın Amanos dağlarına geçirilen teröristlerin de PYD-YPG sorumluları tarafından seçilerek Türkiye topraklarına sızdırıldığı bilgisi yer aldı. PKK’nın Kuzey Irak’taki Gare, Zap, Zağros, Metina, Haftanin ve Hakurk Kamplarından son iki yıl içinde aşamalı olarak 1500 terörist Suriye’ye kaydırıldı. Bunların önemli kısmı daha önce Türkiye içinde güvenlik güçleriyle çatışmalara katılan deneyimli teröristlerden seçildi. YPG içinde silahlı faaliyet yürütmek üzere Suriye’ye giden yeni katılımlar ise tecrübesiz oldukları için Kandil’e gönderilerek örgüt içi rotasyon yapıldı.

PYD-YPG VE PKK AYNI İDEOLOJİNİN ÜRÜNÜ

Bölücü terör örgütünün amaç edindiği hedef kapsamında Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi Kuzey, Suriye’nin Kuzeydoğusu ise batı Kürdistan anlamına gelen Rojava diye adlandırıldı. Terör örgütü, kanlı faaliyetlerini Suriye’de PYD-YPG olarak yürütüyor.

ANKARA SALDIRILARI SURİYEDEN ORGANİZE EDİLDİ

PYD, YPG ve YPJ gibi yapılanmaların bölücü terör örgütü PKK/KCK’yla birbirine fikri ve organik bağlarla örülü bulunduğu aynı ideolojinin ürünü olduğuna dikkat çekildi. Ankara’da Kızılay patlaması ile Vergi Dairesi patlamaları başta olmak üzere terör örgütü PYD-YPG-SDG bünyesinde Suriye’nin kuzeyinde planlanan kanlı eylemlerin Türkiye içindeki uyuyan hücreler aracılığıyla gerçekleştirildiği ve Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden PYD-YPG ve SDG’nin Kandil’deki PKK’nın beyin takımını oluşturan çekirdek kadro tarafından kumanda edildiği anlatıldı.