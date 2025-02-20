Ankara'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıkmasıyla, Ankara Tabip Odası resmi X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

*Sahte İçki Halk Sağlığı Sorunudur, Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Sahte ve kaçak içki zehirlenmelerinin en önemli nedeni, tarımsal kökenli etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkolün kullanılmasıdır.

*Sanayi tipi alkollerden içilebilir nitelikte olmayan metil alkolün etanole göre daha ucuz oluşu sahtekâr üreticiler için kazanç kapısı görülmektedir.

*Sahte/kaçak içkiler merdiven altı kayıt dışı imalathanelerde metil alkol, insan sağlığına zararlı standart dışı kimyevi maddeler, aromalar ve renklendiricilerle üretilmektedir.

VERGİ VE ÖTV'YE DİKKAT ÇEKTİLER

*Ülkemizde alkollü içkiler üzerindeki vergi ve ÖTV yüklerinin yüksek oluşu karaborsa alkollü içki faaliyetlerini büyüten bir etkendir. Resmi kurumlar tarafından denetim ve kontrolleri yapılan, bandrollü alkollü içecek fiyatlarındaki artış karşısında toplumun belli kesimleri ekonomik nedenlerden ötürü daha ucuz olan sahte içkileri tercih etmek zorunda kalmaktadır.

*Yüksek vergiler ve fiyatlar merdiven altı üretimi arttırmakta, yasadışı sektörün kendi arz-talep dengesini oluşturmaktadır. Yüksek vergiler halk sağlığını korumak yerine halk sağlığını riske atmaktadır.

*Başka can kayıplarının yaşanmaması için devletin ilgili kurumları tarafından karaborsa faaliyetlerine ve merdiven altı üreticilere yönelik soruşturmalar, kontroller ve denetimler yapılmalı; halk sağlığını tehdit eden üreticilere gerekli cezalar verilmelidir. Sahte ve kaçak içki ölüm riski oluşturmakta, uzun vadede kronik organ hasarlarına neden olmaktadır.

*Kaçak içki üretimini engellemek Tarım ve Orman Bakanlığının sıkı denetimleri ile mümkündür. Sahte ve kaçak içkinin riskleri topluma farklı iletişim kaynakları ile anlatılarak toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

*Tüketiciler ise alkollü içki alımlarında, güvenilir yerlerden bandrollü ve orijinal ambalajlı ürünleri satın almaya özen göstermelidir. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yoğun bakımda tedavi altında olanlara acil şifalar diliyoruz.