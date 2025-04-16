Açıklamada, "Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır" denildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP'nin "kurultay soruşturması" kapsamında 86 kişinin ifadelerinin alınmasına yönelik harekete geçtiği açıklanmıştı. Ankara’da, perşembe gününden itibaren polislerin izni kaldırıldı haberinin yayılmasıyla birlikte yeni bir operasyon mu geliyor soruları akıllara geldi