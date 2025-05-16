Dünyanın sayılı zenginleri arasında bulunan, mali serveti 1.1 milyar doları aşan gayrimenkul ve sermaye yatırımcısı Barrack, “Amacımız Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak. İyi ilişkimiz, harika ilişki olmalı” dedi. Erdoğan ile samimi görüntüler vermesi dikkat çekti.

ZENGİNLER LİSTESİNDE

Lübnan asıllı bir aileden gelen 78 yaşındaki Barrack, ABD’nin 375’inci, dünyanın da 833’üncü en zengin kişisi. Michael Jackson’dan hayattayken 22 milyon dolara satın aldığı Kalifornia’daki 2 bin 700 dönümlük Neverland çiftliğinde yaşayan Büyükelçi Barrack, üç ayrı otel zincirine de sahip.