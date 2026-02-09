Ankara’nın birçok noktasındaki üst geçitlere, açıkça laikliği hedef alan ve şeriat propagandası içeren pankartlar asıldı.

Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizb-ut Tahrir’in Türkiye’deki uzantısı olan ‘Köklü Değişim’ isimli yapının imzası bulunan pankartlarda “Laikliğe karşı şeriata bağlıyız”, “Yaşasın İslam yaşasın şeriat” ifadelerine yer verildi. Pankartlar, söz konusu yapının sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

PAYLAŞIM DA YAPTILAR

“Gençlik İslam’a sahip çıktı. Köklü Değişim Gençlik Kolları, İslam düşmanı sol örgütlerin Ankara Keçiören’de İslam’a hakaret içeren yürüyüşüne tepki olarak İslam’a ve Şeriatına sahip çıkacağını deklare eden pankartları dört bir yana astı” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımlarda sol siyasi parti ve örgütler hedef alınarak “İslam düşmanı” ithamında bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy’de “Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı asan üç SOL Partili gözaltına alınmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten 3 kişi ev hapsine mahkum edilmişti.