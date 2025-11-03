Projenin yapım ihalesini Sera İnşaat üstlendi. Çalışmaların, Ankara’da 7-9 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Yenileme kapsamında pistin uzunluğu 500 metre artırılarak 3.000 metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarılacak.

Pist uzatması için gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Ayrıca, iki büyük apron alanı inşa edilecek: 160x400 metre ve 113x600 metre ölçülerindeki bu alanlarda 45 ila 50 uçak aynı anda park edebilecek.

PROTOKOLÜN YENİ ADRESİ OLACAK

AirportHaber'den Ali Kıdık'ın haberine göre yeni planlamayla birlikte, Boeing 747 ve Airbus A380 gibi büyük gövdeli uçaklar hariç olmak üzere, diğer tüm uçak türlerinin Etimesgut’a iniş-kalkış yapabilmesi öngörülüyor.

Meydan yalnızca VIP ve devlet protokol uçaklarının kullanımına açık olacak. Bu kapsamda 2.400 metrekarelik Şeref Salonu / Devlet Konukevi inşa ediliyor. Bu yapı, devlet başkanları ve başbakanların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması için kullanılacak.

Etimesgut’un tamamlanmasının ardından, Ankara’nın yeni devlet protokol havalimanı olması bekleniyor.

TEMELLERİ ATATÜRK DÖNEMİNDE ATILDI

Etimesgut Hava Meydanı’nın temelleri 1930’lu yıllarda atıldı. Türk Hava Kurumu, bölgeyi havacılık eğitim faaliyetleri için kullanmaya başladı ve 1935’te Türkkuşu Planör Okulu burada kuruldu. Açılış törenine Mustafa Kemal Atatürk de bizzat katıldı.

Daha sonraki yıllarda meydan, hem eğitim hem de bakım-onarım üssü olarak Türk Hava Kuvvetleri’nin kullanımına geçti. 1950’lerden itibaren, Etimesgut Ankara’nın askeri hava ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi.

Uzun yıllar boyunca yalnızca askeri uçuşlara ev sahipliği yapan Etimesgut Hava Meydanı, bugün köklü bir dönüşümle Cumhuriyet tarihinin ilk havacılık üslerinden biri olmaktan çıkarak, Türkiye’nin yeni VIP ve protokol havalimanı kimliğine kavuşmaya hazırlanıyor.