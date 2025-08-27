YAP-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirilen Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda ortaya çıkan zarar dudak uçuklattı. 29 Ekim 2016’da açılan gar, iktidarın gözde firmaları Mehmet Cengiz’in Cengiz Holding’i, Nihat Özdemir’in Limak Holding’i ve Celal Koloğlu’nun Kolin İnşaat’ı ortaklığında yapıldı. Proje 235 milyon dolara mâl oldu. 2016-2024 yılları arasında toplam 46 milyon yolcu garantisi verilen projede bu sayı üçte bir oranında yani 16 milyon 823 binde kaldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP’li Mahir Polat

2’DEN 10 MİLYONA ÇIKTI

“8 yılda 81 milyon 822 bin dolar, güncel kurla 3 milyar 772 milyon TL Hazine’den buraya para akıtıldı. 235 milyon dolara mal olan proje daha 2037 yılında kamuya devredilecek.

Kolin’in patronu Celal Koloğlu

YHT için 106 milyon yolcu garantisi verilmiş durumda. 2016’da yıllık 2 milyon yolcu garantisi verilen Ankara YHT Garı’nda bu yıl garanti edilen yıllık yolcu sayısı 10 milyona çıktı. Garanti edilen yolcu sayısına hiçbir yıl ulaşılamadı ve sürekli artıyor. İlk iki yıl 2 milyon daha sonra 5, 8, şimdi de 10 milyona çıktı. 8 yılda 46 milyon yolcu garantisi verildi, gelen 16 milyon 823 binde kaldı. Hata payı yüzde 65 oldu.

Limak’ın patronu Nihat Özdemir

Millete maliyeti 8 yılın sonunda 81 milyon 822 bin dolar oldu. Ayrıca bu firmalar, 20 yıl süreyle YHT içindeki AVM, ticari alanlar, otopark, otel ve ofis alanları da dahil, 50 bin 644 metrekare ticari alanı da işletiyor. Buradan kira geliri daha birçok gelir elde ediyor.”