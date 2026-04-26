Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, 23 Nisan kutlamalarında yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada dini ifadeler kullandı ve muhalefeti eleştirdi. Ankara Valiliği, Eligül’ün besmele ile başlayan ve hakaret içeren açıklamasıyla ilgili inceleme başlattı. Eligül’ün 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu belirlendi.



SKANDAL AÇIKLAMA SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Eligül, yazılı açıklamasında “Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek ruh kökü dışarıda olanların cibilliyetinde vardır” ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Cumhuriyet düşmanı İskilipli Atıf Hocayı anan Eligül, Süleyman Soylu döneminde İskilip’ten Ayaş Kaymakamlığı’na atanmıştı.

Siyasi göndermeler içeren mesaja sosyal medyada, “Devletin kaymakamı siyaset yapar mı?” yorumları yapıldı.

