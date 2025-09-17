'Kayyum’ tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir araya geleceği iddia edildi.

MURAT EMİR EV SAHİPLİĞİ İDDİASI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, CHP kaynakları iki ismin bu hafta görüşebileceğini belirtti.

Görüşmenin, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliğinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

MURAT EMİR YALANLADI

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.