Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

'TANI HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞTİR'

Açıklamada, “Söz konusu hasta, hastanemizin Nöroloji Kliniği tarafından takip edilmektedir. Ancak tanı henüz kesinleşmemiştir. Klinik değerlendirmeler ve laboratuvar bulgularında Creutzfeldt-Jakob hastalığına işaret eden net bir tablo görülmemiştir. Hastamız, nörolojik bulgularının yanı sıra farklı branşlara ait olası rahatsızlıklar açısından da izlenmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, mevcut klinik tabloya neden olabilecek birden fazla ihtimal bulunduğu ve kesin tanıya ulaşmak için çok yönlü tıbbi incelemelerin titizlikle sürdüğü ifade edildi.

Hastane yönetimi, tanısı kesinleşmemiş bir hastayla ilgili yapılan haberlerin kamuoyunda gereksiz endişe ve bilgi kirliliğine yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bilkent Şehir Hastanesi açıklamasında, tüm tanı ve tedavi süreçlerinin bilimsel esaslar, etik kurallar ve Sağlık Bakanlığı protokollerine uygun şekilde yürütüldüğü, vatandaşların sağlığının her zaman öncelikli olduğu belirtildi.