MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. 2 Nisan'da göreve getirilen Mesut Bakkal toplamda 4 maça çıktı ve sadece 1 puan aldı. Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam oldu.

Ankaragücü'nde Eylül 2024'ten bu yana ise 5 hoca değişti. İşte yolların ayrıldığı o isimler:

Cihat Arslan 5 maç

Kenan Kocak 14 maç

Kemal Özdeş 8 maç

Mustafa Dalcı 9 maç

Mesut Bakkal 4 maç

İşte kulüpten yapılan bilgilendirme;

Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

MUSTAFA KAPLAN TAKIMIN BAŞINA GETİRİLDİ

Ankaragücü yaptığı açıklamada yeni teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan'ın getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."