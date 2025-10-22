Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Akçay, 18 Eylül’de Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamasının ardından sürdürülen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyip basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kuraklık nedeniyle Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarında su seviyesinin düştüğünü hatırlatan Akçay, Kesikköprü hattından sağlanan su miktarını artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

“Gece gündüz çalışarak 7 Ekim’de bağlantıyı yaptık. Ancak diğer hat da patladı. Buna rağmen Ankara’ya su kesintisi yaşatmadan tek hattan su vermeye devam ettik. Şimdi yüksek basınca dayanıklı yeni bir çelik hat yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında, bu bölgede benzer arızaların önüne geçilecek” dedi.

Akçay, geçmişte döşenen CTP tipi boruların yüksek basınca dayanıklı olmadığını belirterek, bu nedenle yaşanan patlamaların zamanla azaldığını söyledi. “Artık yüksek basınç bölgelerinde CTP boru kullanılmayacak” ifadelerini kullandı.

'MAYIS AYINA KADAR SU İHTİYACINI KARŞILARIZ'

Yüksek kotlardaki su azalmasının basınç düşüklüğünden kaynaklandığını belirten Akçay, sitelerde su deposu bulundurulması gerektiğini vurguladı:

“Deposu olan yerlerde sorun yaşanmadı. Mutlaka depo yaptırsınlar. Bir günlük çalışmada basınç düşebilir ama tüm tankerlerimiz hazır, ihtiyaç halinde hemen yönlendireceğiz.”

Barajlardaki duruma da değinen Akçay, “Çamlıdere, Eğrekkaya ve Akyar barajlarında ölü hacim denilen suyu pompalarla sisteme dahil ettik. Bu sayede 20 milyon metreküp su Eğrekkaya’dan, 5 milyon metreküp su Akyar’dan sisteme girdi. Çamlıdere’deki 110 milyon metreküp suyu da devreye alacağız. Böylece mayıs ayına kadar yağış olmasa bile Ankara’nın su ihtiyacını karşılayabiliriz” diye konuştu.