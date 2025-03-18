ASAL Araştırma'nın 15-22 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

"TÜRKİYE'NİN EN DOSTU SURİYE"

"Türkiye'ye kim dost, kim düşman?" başlıklı ankette vatandaşlara, "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltildi.

Katılımcılara göre; Suriye yüzde 52,2 ile dost ülke ilan edilirken Suriye'yi Çin takip etti.

Çin'i dost olarak görenlerin oranı yüzde 37,8 oldu.

"EN DÜŞMAN İSRAİL"

Ankette yalnızca Suriye ve Çin için "dost" diyenlerin oranı "düşman" diyenlerden daha fazla olurken; en çok düşman olarak görülen ülke ise İsrail oldu.

İsrail'i düşman olarak görenlerin oranı yüzde 83,5 olurken, en düşman olarak görülen ABD'de bu oran yüzde 74,9 olarak kaydedildi.

VATANDAŞ 'KOMŞU' İÇİN DE 'DÜŞMAN' DEDİ

Yunanistan için dost diyenlerin oranı yüzde 30,3 olurken; düşman diyenlerin oranı yüzde 35,1 oldu. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 26,3 olarak kaydedildi.

İşte o çalışma: