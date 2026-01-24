Muhalefet erken seçim çağrılarını yinelerken erken seçim anketindeki çarpıcı sonuçları açıklarken “Bugüne kadar böylesi görülmedi” dedi.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, ekonomik darboğazın seçmeni nasıl etkilediğini anlattı.
Halk TV’ye konuşan Bayrakçı şunları söyledi:
-Asgari ücreti yetersiz bulanların oranı yüzde 87.
-En düşük emekli aylığının mevcut seviyenin üzerinde olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 80’i aşıyor.
-Bu memnuniyetsizlik iktidar seçmeninde sandığa gitmeme eğilimini artırdı.
-Erken genel seçim isteyenlerin oranı yüzde 60’ı aşarak bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bu oranın son 20–30 yılın en yüksek erken seçim talebi.