Cumhurbaşkanlığı seçiminin kuvvetli adayı Ekrem İmamoğlu’nun ardından, bu kez de 2. önemli isim Mansur Yavaş’ı “saf dışı bırakma’’ girişimi başladı. Savcılık, anketlerde hep birinci çıkan ve halkın en çok güvendiği, dürüst bulduğu siyasetçilerden Mansur Yavaş hakkında 5’i tutuklu 14 sanıklı “konser” davasında soruşturma izni istedi. Davada diğer sanıklar 18-31 yıl hapis talebi ile yargılanacak. Yavaş da bu davaya eklenirse hakkında “siyasi yasak” da istenebilecek, olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önü kesilecek. ABB, dün “konser” soruşturmasına ilişkin bilgi notu paylaştı. Notta şu ifadeler yer aldı:

- Mülkiye Müfettişlerince yürütülen soruşturma sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün ‘yazılı ve sözlü herhangi bir dahli tespit edilmemiş’ ve ‘bu nedenle ifadelerine ya da bilgilerine dahi başvurulmamıştır.’

SOMUT DELİL YOK

- Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen ‘iddianamede de görevin kötüye kullanıldığı ya da görevin ihmal edildiği yönünde herhangi bir somut delil, bilgi ve belge ortaya konulmamıştır.’

- 2021-2024 tarihleri arasında düzenlenen ve soruşturma konusu yapılan etkinlikler ile ilgili olarak gerek 2021-2022 ve 2023 Sayıştay Raporlarında ve gerekse 2021-2024 yıllarını kapsayan Mülkiye Müfettişleri Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporunda, incelenmesine rağmen mevzuata aykırılık ya da kamu zararına ilişkin bir bulgu yer almamıştır.

İFTİRACI TANIK

- Ankara Büyükşehir Belediyesinde geçmiş döneme ilişkin olarak ‘ülkemiz yolsuzluk tarihinin en ön sıralarda yer alan onlarca her türlü yolsuzluğa ilişkin suç dosyalarının üzeri örtülürken, bayramlar ve özel günlerdeki bazı konserlerle ilgili hemen harekete geçilmesi düşündürücüdür.

- Savcılık, tozlu raflarda yıllarca bekletilen yolsuzluk dosyaları dururken soruşturmalarda seçici davrandığını açıkça ortaya koymuştur.

- Siyasetin etkisi ile başlatılan bu girişim, örneklerini çokça gördüğümüz ‘iftiracı ve yalancı tanık yaratma sürecinin’ ilk adımıdır.

- Bu kirli senaryo, halkın gücü ve ‘Ankara’da hâkimler var’ anlayışı ile bozulacaktır.”

Suç unsuru görülmemişti

Konserlerle ilgili inceleme yapan Mülkiye Müfettişleri, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü hakkında herhangi bir suç unsuruna rastlamamıştı. Daha önce MASAK, Sayıştay da inceleme yapmış, suç unsuru görülmemişti.

İlk destek ziyareti Özdağ’dan: Türk halkı Mansur Bey’i çok seviyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özdağ, şöyle konuştu: “Türk halkı Mansur Yavaş’ı tanıyor ve seviyor. Mansur Yavaş uzun yıllar hukukçu olarak Türk halkına, adalete hizmet etmiş bir siyasi kimlik. Yapmış olduğu her şeyde hukuku gözeterek yaptığından biz eminiz, kendisini yıllardan beri tanıyoruz. Aynı partide de bir dönem siyaset yaptık ve bugün Zafer Partisi olarak bütün kadrolarıyla Mansur Bey’e destek verdiğimizi açıklamak için buradayız. Bugün de Mansur Bey’in yanındayız. Yarın da olumlu olumsuz olacak gelişmelerde Mansur Bey’in arkasında olmaya devam edeceğiz.” Mansur Yavaş ise Özdağ’a teşekkür ederek, “Biz hukuktan ayrılmayacağız. Sonuna kadar hukuka güveniyoruz ve şeffaf olmaya da devam edeceğiz” dedi. Yavaş, “Önümüzdeki süreçte neler bekliyorsunuz” sorusuna, “Açıklamamızı yaptık. Bir görelim bakalım. Önce okusunlar” yanıtını verdi.

VATANDAŞ VE SİYASİLERDEN DESTEK

Vatandaşlar soruşturma ile ilgili Mansur Yavaş’a destek mesajları gönderirken, siyasi partilerden de sert tepkiler geldi.

- CHP lideri Özgür Özel: Mansur Bey ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Kendisine güveniyoruz. Ama kendisinin dediği gibi merak ettikleri bir şey varsa çağırsınlar, Mansur Bey izne gerek olmadan tüm sorulara cevap verebilecek bir öz güvene sahip.

- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Mansur Yavaş yalnız değildir.

- Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez. Siyaset

mertçe yapılır.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: Sayın Mansur Yavaş’ın siyasetteki tek sermayesi dürüstlüğüdür.

- CHP Sözcüsü Deniz Yücel:

Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta 10 kişiden 6’sının oyunu almış ve Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş’a soruşturma izni isteniyor.

- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Ankara’yı fetret devrinden çıkaran Mansur Yavaş’ın yanındayız, hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız.