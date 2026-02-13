Tisza Partisi (Saygı ve Özgürlük Partisi) lideri Péter Magyar, Nisan ayında yapılacak seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarında ülke genelinde çoğu anket sonucuna göre iktidardaki Fidesz Partisi(Macar Yurttaş Birliği) lideri olarak Viktor Orbán'ın milliyetçi koalisyonunun önünde görünüyor.

(Tisza Partisi lideri Péter Magyar - Fidesz Partisi lideri Viktor Orbán)

Bir araştırma enstitüsünün son anketine göre Tisza, %35’le iktidar partisi Fidesz'i (%28) geride bırakıyor. Kampanya süreci kızışırken Magyar, sosyal medya ve basın aracılığıyla Fidesz’i karalama taktikleri uygulamakla suçladı. Özellikle “gizlice kaydedilmiş mahrem video” tehditleriyle ilgili iddiasını “Rus tarzı karalama kampanyası” olarak nitelendirdi.

'ESKİ KIZ ARKADAŞIMLA GÖRÜNTÜMÜZÜ YAYINLAMAYI PLANLIYORLAR'

Magyar, eski kız arkadaşıyla geçmişte yaşadığı bir ilişkiyi gündeme getiren bu tartışmayla ilgili olarak, söz konusu durumun rızaya dayalı bir ilişki olduğunu ve herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmadığını belirtti.

(Péter Magyar'ın eski sevgilisi Evelin Vogel)

Magyar, paylaşımında gazetecilere video kaydı alınmış bir odayı gösteren bir bağlantı gönderildiğini belirterek, “Muhtemelen sahte veya gizli servis cihazlarıyla kaydedilmiş, benim ve o zamanki kız arkadaşımın samimi bir anını içeren bir görüntüyü yayınlamayı planlıyorlar. Bununla neyi amaçladıklarını bilmiyorum. Ama şunu herkes bilsin ki hiçbir şantaja boyun eğmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

'MAFYAYA BOYUN EĞMEYECEĞİM'

45 yaşında olduğunu ve yetişkin bir partneriyle rızaya dayalı bir ilişki yaşadığını vurgulayan Magyar, bu girişimin siyasi amaçlı olduğunu savunarak, “Macar siyasi-ekonomik mafyasına ve onları destekleyen uluslararası ağlara boyun eğmeyeceğim. Macaristan satılık değil” dedi.

'GİZLİ SERVİSLE BAĞLANTIM OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEZ'

Magyar ayrıca, söz konusu gizli kaydın organize edilmesinde eski kız arkadaşı Evelin Vogel’in rolü olabileceğini ima ederek, olayın arkasında siyasi bağlantılar olabileceğini öne sürdü.

Suçlamaların ardından Evelin Vogel ise Macaristan basınına yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Vogel, “Péter’in beni bununla suçlamasından ve kamu hayatının bu noktaya gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Bir kadın olarak, bu olaydan en çok etkilenen kişi belki de benim. İki kişinin bu şekilde aşağılanması Macar kamu hayatında eşi benzeri görülmemiş bir durum olurdu” dedi.

Herhangi bir gizli kayıt organizasyonunda yer aldığı iddialarını reddeden Vogel, “Aklı başında hiç kimse benim bu işe karışmış olabileceğimi veya herhangi bir gizli servisle bağlantım olduğunu düşünemez. Bu video hakkında kamuoyu kadar bilgiye sahibim” ifadelerini kullandı. Vogel, olayın ortaya çıkarılması için hukuki sürece hazır olduğunu belirterek, “Bunu kim yaptıysa gerekli yasal işlemleri başlatmaya hazırım. Ancak bunun için Péter’in ikimizin de bu durumun kurbanı olduğunu anlaması gerekiyor” diye konuştu.

'RIZAYA DAYALI İLİŞKİ'

Öte yandan Magyar, daha önce katıldığı bir partide alkol tükettiğini kabul etmiş ancak uyuşturucu kullanmadığını savunmuştu. Aynı açıklamada, söz konusu gece Vogel ile aralarında yaşanan ilişkinin rızaya dayalı olduğunu ifade etmişti.

Macaristan’da seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan iddialar, ülkede siyasi gerilimi daha da artırırken, tarafların karşılıklı suçlamaları ve olası hukuki adımların kamuoyundaki tartışmayı derinleştirmesi bekleniyor.