Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen anksiyete bozukluğunun (kaygı bozukluğu) mekanizmaları üzerine yapılan yeni bir bilimsel analiz, dikkat çekici bir bulguyu ortaya koydu: Anksiyeteden mustarip kişilerin beyninde, duygusal ve bilişsel işlevler için kritik öneme sahip temel bir besin maddesinin seviyesi düşük çıkıyor.

Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan bu analiz, 700'den fazla katılımcıyı içeren 25 araştırma projesinin verileri incelenerek hazırlandı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, beyinde bulunan maddeleri ölçmek için özel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanıldı.

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde, duyguları düzenleme, karar verme ve davranışları kontrol etme gibi kilit işlevlere sahip bölge olan prefrontal kortekste daha düşük kolin seviyeleri bulundu.

Yazarlara göre, bu azalma yaklaşık yüzde 8 olsa da, nörokimyasal açıdan önemli kabul ediliyor.

Kolin, vücutta hücre zarlarının oluşumu için gereklidir ve hafıza, ruh hali ve bazı nörotransmitterlerin (sinir ileticileri) sentezi gibi kritik süreçlerde rol oynar. İnsan vücudu ihtiyacı olan kolinin sadece bir kısmını üretebildiği için, geri kalanının beslenme yoluyla alınması zorunludur.

Prefrontal kortekste gözlenen bu kolin azalması, yaygın anksiyete, panik ataklar ve sosyal fobi gibi farklı anksiyete türlerinde de ortaya çıktı. Araştırmacılar, kronik stresle ilişkili sistemlerin beynin kolin ihtiyacını artırabileceğini ve bunun da yetersiz besin alımıyla birleştiğinde bu düşüşü açıklayabileceğini öne sürüyor.

Çalışma, henüz kişisel takviyeler önermek için yeterli kanıt olmadığını vurgulasa da, önerilen günlük kolin alım miktarına beslenme yoluyla ulaşmanın önemini belirtiyor.

Kolin açısından en zengin besinler

Yumurta (özellikle sarısı)

Dana ciğeri

Balık

Süt

Soya ve et

Araştırmacılar, dengeli bir beslenmenin, anksiyetesi olan kişilerde daha iyi beyin fonksiyonlarına katkıda bulunabileceğini, ancak terapötik etkisini kesinleştirmek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.