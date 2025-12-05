Türkiye genelinde binlerce kişinin cep telefonlarına “Buraya bak”, “Acil bakman lazım”, “Sana önemli bir şey söyleyeceğim” gibi anlamsız veya panik havası yaratan mesajlar gönderiliyor. İlk bakışta sıradan bir spam gibi görünen bu mesajlar, aslında yasa dışı bahis şebekelerinin gençleri hedef aldığı büyük bir dolandırıcılık zincirinin parçası.

Dolandırıcılar, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden yaydıkları bu mesajlarla kullanıcıları linklere tıklamaya yönlendiriyor ve mesajlar çoğu zaman kişiye özel hazırlanıyor. İsim, soyisim ve hatta adres bilgisi kullanılarak güven duygusu yaratılıyor. Şebeke daha sonra “hoş geldin bonusu”, “kolay kazanç”, “garantili gelir” gibi vaatlerle kişiyi sisteme çekiyor.

KÜÇÜK KAZANÇLARLA MOTİVE EDİYORLAR

Başlangıçta küçük bir miktar yatıran kişiler, kısa sürede gerçek olmayan küçük kazançlarla motive ediliyor. Bu yöntemle bağımlılık yaratan şebeke, kullanıcının daha büyük paralar yatırmasını sağlıyor. Ancak sonraki aşamalarda hem yatırılan para kayboluyor hem de kişinin borç yükü giderek artıyor. Bazı mağdurlar ailelerinden borç alıyor, bazıları ise psikolojik bunalıma sürükleniyor.

Uzmanlar özellikle gençlerin hedef alındığını belirtirken, 18 yaş altı kullanıcıların da bu mesajlara maruz kaldığı, kimlik ve adres bilgisi kullanılarak güven algısının güçlendirildiği ifade edildi. Dolandırıcıların amacı sadece para kazanmak değil kişisel verileri ele geçirerek daha büyük baskılar kurmak.

GELEN MESAJLARIN ORTAK NOKTASI DİKKAT ÇEKİYOR

Gelen mesajların ortak noktası ise dikkat çekici başlangıçlar: “Buraya bak”, “Acil bakman lazım”, “Seninle ilgili”, “Şu fotoğrafa bak”, “Hemen cevap ver”… Bu ifadeler merak ve panik duygusunu tetikleyerek kullanıcıyı düşünmeden linke yönlendirmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, tanımadık numaralardan gelen bu tür mesajların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre, “kolay para”, “yüksek bonus” ve “kazanç” vaatleriyle başlayan her mesajın arkasında bir dolandırıcılık planı olabilir.