Altının onsu, İran’ın ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde “anlaşmaya varıldığını” açıklamasının ardından geriledi.

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu Cenevre’de sona erdi. Tarafların heyetleri görüşmelerin ardından toplantı yerinden ayrıldı. Ancak İran tarafı, anlaşmaya varmak ve Washington’un olası bir askeri müdahalesini önlemek amacıyla gerekirse İsviçre’de günlerce hatta haftalarca kalmaya hazır olduğunu belirtti.

Görüşmelerin tamamlanmasından yaklaşık bir saat sonra servis edilen başlığın ardından petrol ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü.

Ons altın görüşme öncesinde 4 bin 918 dolarda bulunuyordu. Görüşmelerin ardından 4 bin 842 dolara kadar gerileyerek şu anda 4 bin 897 dolarda hareketleniyor.

Gümüş fiyatları da düşüş gösterdi. ABD - İran görüşmesi öncesinde 74,91 dolarda bulunuyordu. Görüşmelerin ardından 72,70 dolara geriledi.