Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki ateş anlaşması kapsamında ölen askerlerinin cenazelerini takas etti. Cenazeler, soğutulmuş dev beyaz kamyonlarda geldi.

Beyaz ceset torbalarındaki naaşlar, koruma kıyafeti giymiş görevliler tarafından taşındı. Tüm bedenler teker teker sayıldı.

Ukrayna ile yapılan görüşmelerde Rus müzakere ekibinin başkanı Vladimir Medinsky Perşembe günü yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya bim-n şehit Ukrayna askerinin cenazesi teslim edildi. Rusya ise 35 şehit Rus askerinin cenazesini aldı” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında önceki ceset değişimi 29 Ocak'ta gerçekleşmişti. Moskova, Kiev'e bin cenaze teslim etmiş, karşılığında 38 şehit askerin naaşını almıştı.

Medinsky'nin açıklamasına göre, önceki ceset değişimi 2025 İstanbul anlaşmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Çatışmanın başlangıcından bu yana Moskova ve Kiev, BAE ve ABD'nin arabuluculuğunda da dahil olmak üzere, defalarca esir değişimi gerçekleştirdi.

İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova'ya göre, 2025 yılında 1.800'den fazla Rus askerinin değişimler sonucunda Ukrayna'nın esaretinden döndü.