Kamuda 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026 ile 2027 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı.

Hükûmetin verdiği 2 tekliften de memnun olmayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırı kurdu. Hükûmet, 12 Ağustos'ta verdiği ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve 2027’de de ilk 6 ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 4 zam teklifinde bulundu.

Önceki gün sunulan ikinci teklifinde hükûmet taban aylığa bin lira zam teklif etti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir” ifadelerini kullandı.

Hükûmetten gelecek son teklifi beklerken eylem hazırlığına da başlayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırları kurdu.

Başkan Ali Yalçın, Ankara’daki eylem çadırında yaptığı konuşmada masadan bekledikleri teklifin hâlâ gelmediğini söyleyerek “Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yeniden Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle görüşme sağladı.

Işıkhan, yapılan görüşmede gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini söyleyerek “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi. Ali Yalçın da mali disiplin söylemiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmasından vazgeçilmesini talep etti.