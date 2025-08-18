Seferihisar Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında en düşük işçi maaşı 47 bin liraya yükseltildi. Biten toplu sözleşmeye yüzde 20 oranında zam yapıldı. İkramiyeler 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı. Yıllık izne çıkan personele izin parası verilmesi kararlaştırıldı.

"BİR NEBZE OLSUN CAN SUYU KATTIYSAK..."

İmza törenine Başkan Yetişkin, DİSK Genel-İş 4 No’lu Şube yöneticileri, DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, TİS Daire Başkanı Faruk Saral, Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan, İnanç Karabulut, Nuriye Hepterlikci ve belediye personeli katıldı.

İmza töreninde konuşan Yetişkin, "Seferihisar için canla başla çalışan mesai arkadaşlarımıza bir nebze de olsa can suyu kattıysak ne mutlu bize. Seferihisar için alın teri döken mesai arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek bir sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullarda emekçilerimizin yanında olmak, onlara nefes aldıracak adımlar atmak en büyük sorumluluğumuzdur. toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.