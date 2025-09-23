Dün iki petrol yetkilisi, sevkiyatların yeniden başlaması için sağlanan ön anlaşmanın bugün Irak kabinesinin onayına sunulacağını belirtmişti.

PETROL ŞİRKETLERİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

IKBY'deki en büyük yabancı petrol üreticisi olan Norveçli DNO, geçmiş borçların ve gelecekteki ihracat gelirlerinin ödenmesinin garanti edileceği konusunda anlaşma sağlandığında ihracata yeniden başlamak istediğini söyleyerek bu konu hakkında Erbil'deki yönetime teklifte bulunduklarını açıkladı.

İngiliz Genel Energy ise Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ihracatın yeniden başlaması için mevcut teklifte değişiklikler gerektiğini ve şirketin gecikmiş alacaklarına dair bir ödeme planı sunulmasının ihracata yeniden başlamak için uygun koşulları sağlayacağını söyledi.