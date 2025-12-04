Yıl içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kontrolüne geçen Kasımpaşa Spor Kulübü, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
EMRE BELÖZOĞLU İLE 1,5 YILLIK ANLAŞMA
İstanbul ekibinin başına kimin geçeceği merak konusu olurken, Kasımpaşa'nın Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Taraflar arasında resmi imzanın gün içerisinde atılması bekleniyor.
