Anne babalar oyuncak alırken dikkat! Ticaret Bakanlığı bir markanın oyuncak arabasını içerisinde kanserojen madde barındırması nedeniyle yasakladı ve toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı 'Güvensiz Ürün Portalı' üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor.
9 Mayıs'ta yapılan bildirime göre çocukların tercih ettiği oyuncak arabalardan birinde sınır değerinde üzerinde fitalat maddesi tespit edildi.
HANGİ MARKA?
Bakanlık sınırın üzerinde fitalat içeren 'çek bırak oyuncak araba'nın Serra Plastik tarafından üretildiğini duyurdu.
Kimyasal madde taşıyan oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.