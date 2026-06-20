Karabük'te YKS heyecanı, sabahın erken saatlerinde başladı. Sınava girecekleri okulların önünde yoğunluk oluşturan adaylar, kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

'RAKİBİZ ARTIK'

Kızıyla birlikte sınava girecek olmanın heyecanını yaşayan Oya Karakavuz, "33 seneden sonra sınava giriyorum. Kızımın heyecanını paylaşıyorum hem kendimi denemek istedim. Birdenbire oldu, 'Ben de gireceğim' dedim. Aynı kattayız, aynı binadayız "dedi. Kızı Nil Aslı Karakavuz ise "Stresim daha da azaldı annemle birlikte gireceğim için. Rakibiz artık. Bakalım kim daha yüksek yapacak" diye konuştu.