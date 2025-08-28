ABD, New Orleans'ta meydana gelen olayda Katelynn Strate isimli genç kız, Pazar sabahı bir SUV aracının yolcu koltuğunda otururken 54 yaşındaki Barry West'in kullandığı gri renkli pick-up'tan açılan ateşle başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Strate, 30 dakika içinde acil sezaryenle doğuma alındı. 7 aylık bebek, 1.6 kilo ağırlığında dünyaya gelirken yoğun bakımda tedavi altına alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Doktorların yaşama şansı vermediği Strate, günlerce solunum cihazına bağlı tutuldu. Ancak genç anne yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailesi, Katelynn'in organlarının bağışlanmasına karar verdi ve polisin ifadesiyle "donör kahraman" oldu. Bebeğin sağlık durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

ZANLI HAKKINDA CİNAYET SUÇLAMASI

Tangipahoa Parish Şerif Ofisi, şüpheli Barry West'in suçlamalarının "ikinci derece cinayet" kapsamına yükseltildiğini açıkladı. West hakkında ayrıca üç ayrı "cinayete teşebbüs" , yasa dışı silah kullanımı ve adaleti engelleme suçlarından dava açıldı. Polis, yol kavgasında her iki aracın da birbirini sıkıştırdığını, ancak SUV'dan herhangi bir ateş açılmadığını tespit etti.

AİLESİ KAHROLDU

Ailenin yakınlarından Katie Cancienne, genç kızın annesinin büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "Kızını kaybetti ve şimdi torununa bakmak zorunda" dedi. Strate'nin anne olmayı büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen Cancienne, "Dünya onun yokluğunda aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aile için GoFundMe üzerinden yardım kampanyası da açıldı. Kampanyada "Katelynn Strate 17 yaşındaydı, 27 haftalık hamileydi. Yol kavgasında hayatını kaybetti, bebeği hayatta kaldı. Cenaze masrafları, tıbbi giderler ve bebeğin ihtiyaçları için desteğinize ihtiyacımız var" denildi.