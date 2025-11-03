Kadıköy’de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında cezalar belli oldu.

Davada 2 çocuk sanık için en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezası verilmiş, katillerin yanındaki 2 çocuk için ise ‘beraat’ kararı verilmişti.

Mahkeme verdiği kararların gerekçesini açıkladı.

"YETERLİ DELİL BULUNMAMASI"

Sanıklar Abdülkerim ve Müslüm için “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” suçlamasından ‘beraat’ kararı verilmesine gerekçe olarak “her türlü kuşkudan uzak ve mahkumiyete yeterli delil bulunmaması” gösterildi.

Sanıklardan Müslüm’ün “bıçağın temin edilmesini kolaylaştırdığı” iddialarını da değerlendiren mahkeme iddialara ilişkin görüntü kayıtlarında ‘net bir tespit yapılamadığını’ belirtti.

Gerekçeli kararda haklarında beraat verilen 2 çocuğun katil zanlılarıyla ‘olay sırasında pazar yerinde olmalarının veya olaydan sonra aynı metrobüste bulunmalarının suça iştirak ettiklerine dair kesin bir kanıt oluşturmadığı’ vurgulandı.

ANNE MİNGUZZİ İSYAN ETMİŞTİ

21 Ekim'de görülen karar duruşmasında beraat kararlarının ardından anne Yasemin Minguzzi bayılmıştı.

Avukatı kameralar önünde açıklama yaptığı sırada yanına gelen Yasemin Minguzzi, "Ben artık ilahi adalete güveniyorum o kadar, o kadar, o kadar..." diyebilmişti.