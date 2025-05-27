Yumurta dondurma işleminin, doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için etkili bir yöntem olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, “Kariyer planları, evlilik yaşının ertelenmesi ya da kişisel nedenlerle anneliği ileri yaşlara erteleyen kadınlar için yumurta dondurma bilimsel ve güvenli bir seçenektir. Özellikle 30-38 yaş arasındaki kadınlar bu konuda bilinçli adım atmalı” diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Buğra Coşkun ise süreç hakkında şunları söyledi:

“Öncelikle hormon düzeylerine ve yumurta rezervine bakıyoruz. Bu bilgiler ışığında kişiye özel bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişi uygunsa, 10-12 günlük bir ilaç tedavisiyle yumurtalıklar uyarılıyor. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında dondurularak, kadının istediği zamanda kullanılmak üzere saklanıyor.”

Doğurganlığın, zamanla yarışan bir konu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Coşkun, “Kadınlar gelecekte pişman olmamak için bugünden bilgi sahibi olmalı ve gerekirse önlem almalı” diye konuştu.