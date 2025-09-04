3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi sona erdi.

Erçel, Instagram sayfasından Sabancı'nın fotoğraflarını kaldırırken Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da hedef haline gelmiş ve ayrılığın sebebi olarak gösterilmişti.

Anne Sabancı ayrılık kararının ardından sessizliğini bozdu.

"Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız" diyen Arzu Sabancı şunları söyledi:

"BENİ ÜZDÜĞÜ İÇİN YAZMAK İSTEDİM"

"Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim.

Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim.

"OĞULLARIMIZIN ÖZEL HAYATI TAMAMEN KENDİ SEÇİMLERİDİR"

Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı.

Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.

Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim."