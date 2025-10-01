Hükümet, azalan doğum oranlarını yükseltmek ve nüfus yapısını korumak amacıyla yeni düzenlemeler hazırlıyor. Taslak düzenlemeye göre, kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mevcut uygulamada 16 hafta olan izin süresi artırılırken, çoğul gebeliklerde doğum öncesi 8 haftaya eklenen 2 haftalık izin hakkı da devam edecek.

Babalara verilen doğum izni ise 10 günden 15 güne çıkarılacak. Ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan memurlara da 15 gün izin hakkı tanınacak. İşçi statüsündekiler için ise 15 gün ücretsiz izin uygulanacak.

TÜRKİYE'DE DOĞUM ORANLARI ALARM VERİYOR

Türkiye’de doğum oranları son yıllarda keskin bir düşüş yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, doğurganlık hızı 2001’de 2,38 iken 2024’te 1,48’e gerileyerek nüfusun yenilenme eşiği olan 2,1’in altına indi. Bu durum, Türkiye’nin hızla “yaşlanan nüfus” kategorisine girmesine yol açtı.

EKONOMİK ZORLUKLAR EN BÜYÜK NEDEN

Uzmanlar, ekonomik zorluklar, yaşam maliyetlerindeki artış ve çalışma hayatındaki koşulların, genç ailelerin çocuk sahibi olma kararlarını ertelemelerine neden olduğunu belirtiyor.

Demografik projeksiyonlar, mevcut eğilimin sürmesi halinde Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranı yüksek ülkeler arasına gireceğini ve bunun da ekonomik ve sosyal yapıyı derinden etkileyeceğini gösteriyor.