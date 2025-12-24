Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ukraynalı Yulya Zahadan'ın 5 yaşındaki oğlu Anatoli Yılmaz Özkaya, 22 Aralık pazartesi günü oturdukları binanın 8. katında yer alan dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.



Antalya Körfez Gazetesi'nde yer alan habere göre, pazartesi sabah saatlerinde pazara gitmek için evden ayrılan anne Yulya Zahadan pazardan döndüğü esnada 8. kattan düşen 5 yaşındaki oğlu Anatoli Yılmaz Özkaya'nın ambulansta olduğunu görerek sinir krizi geçirdi.

BİR GÜN SONRA AYNI BALKONDAN ANNE DÜŞEREK CAN VERDİ



5 yaşındaki çocuğunun ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Yulya Zahadan, yalnızca bir gün sonra aynı balkondan düşerek yaşamını yitirdi.



Komşuların ve çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerin ardından polis üzüntü veren bir şüphenin üzerinde yoğunlaştı.



CANINA KIYDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR



Olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Anatoli Yılmaz Özkaya'nın ardından anne Yulya Zahadan, dün saat 13.18 sularında aynı balkondan düşerek yaşamını yitirdi.



Yaşanan acı olayın ardından güvenlik kameraları incelenirken, polis ekipleri annenin oğlunu kaybetmesinin acısıyla aynı balkondan kendisini attığı ve yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde yoğunlaştı.







