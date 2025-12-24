Denizli’de, annesi ve erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek ağır yaralandı. İç kanaması olduğu ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. gözaltına alındı.

Denizli’de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B.’nin burada tanıştığı M.C.P. ile birlikte yaşadığı, olay gecesi ikilinin eve alkollü halde geldikleri öne sürüldü.

DARBETTİKLERİ BEBEĞE 'MERDİVENDEN DÜŞTÜ' DEDİLER

Henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildiği iddia edilen bebeğin durumu ağırlaşınca, G.B. ve M.C.P. bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde bebeğin “merdivenden düştüğünü” söyledikleri bildirildi.

G.B. ve M.C.P. gözaltına alınırken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.