TL bazında son bir yılda yüzde 215 artışla 35 liradan 107 liraya çıkan gram gümüş, evlerde yıllardır saklanan baba ve anne yadigarı eşyaları yeniden piyasaya çıkardı. Gümüşte son dönemde yaşanan hızlı yükselişle birlikte kuyumcu ve gümüşçülerde hareketlilik artarken, satışa getirilenler arasında takılar, şamdanlar, süs eşyaları ve eski mutfak takımları öne çıkıyor. Vatandaşların bir kısmı yükselişi fırsat bilerek kullanmadığı eşyaları elden çıkarırken, bir kısmı ise ekonomik ihtiyaç nedeniyle satış yoluna gidiyor. Yeni neslin gümüş takı, tabak ve bardak altı gibi ürünleri günlük hayatta kullanmaması da bu eşyaların sandıklardan çıkmasında etkili oldu.

YASTIK ALTINA GİDİYOR

Gümüş alım-satımı yapan esnaflar, özellikle küçük gramajlı takılar ile vitrinlerde sergilenen eski gümüş eşyaların satışında belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Gümüş imalatı ve satışında 30 yılı geride bırakan bir esnaf son 3-4 ayda yaşanan hareketliliği meslek hayatında ilk kez gördüğünü ifade etti. Gümüşün gram fiyatı 100 liranın üzerine çıksa da işçilik nedeniyle bu seviyelerden alım yapamadıklarını vurgulayan esnaf, genellikle 80-90 lira bandından alım yaptıklarını aktardı.

Önümüzdeki dönemde gümüşe talebin artacağını ancak arzın yetersiz kalabileceğini söyleyen gümüşcü esnafı, Türkiye’de yastık altında yaklaşık 500 milyar dolarlık altın bulunduğuna dikkat çekerek, son dönemde bu birikime gümüşün de eklendiğini anlattı. Fiziki gümüşün altın gibi kolay saklanabilir ve taşınabilir bir yatırım aracı olmadığına dikkat çeken esnaf, artan hırsızlık riskine karşı bankacılık sistemi üzerinden gümüş hesabı açılmasının daha güvenli olduğunu söyledi.

Üç haneli fiyatı gören bekle-göre geçti

İstanbul Bakırköy’de gümüş ev eşyası ve takı satan bir başka esnafa göre son aylarda satış için gelenlerin sayısı artsa da birçok vatandaşın üç haneli rakamlara çıkan gümüşün daha da değerleneceği beklentisiyle elindeki eşyayı satmak için beklemeye geçtiğini söyledi. Özellikle takı tarafında ihtiyaçtan yapılan satışlar da dikkat çekiyor. Gümüşçüde çalışan bir tezgahtar, “Yükselişi fırsat bilenler var ama takı satanların önemli bir kısmı ihtiyaç nedeniyle de geliyor” dedi.