Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan Arap medya platformu Atheer’de yayınlanan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) adlı podcast serisinin konuğu oldu. Fragmanı yayınlanan programda Bilal Erdoğan’a, “Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu yöneltildi. Bilal Erdoğan’ın cevabı, program yayınlanınca belli olacak. ARAPÇA KONUŞULURDU Katar merkezli dijital içerik platformunun konuğu olan Bilal Erdoğan’a özel hayatı, ailesi ve siyasi geleceğine dair sorular soruldu. “Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?” sorusuyla başlayan tanıtımda, Bilal Erdoğan’a, annesi Emine Erdoğan’ın Arap kökenlerine dair neler hissettiğini ve babası Recep Tayyip Erdoğan hakkında neler anlattığını sorduğu görülüyor. Bilal Erdoğan, annesinin Arap kökenli olduğunu, çünkü anneanne ve büyükbabasının evde Arapça konuştuğunu söylüyor. Programda baba-oğulu karşı karşıya getiren yapay zekayla hazırlanmış görüntüler de yer aldı.

